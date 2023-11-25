Галактионов высказался об отсутствии дисквалифицированного Тикнизяна в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о выборе состава на матч 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 13:00 мск.

«Отсутствие Тикнизяна из‑за красной карточки? Понятно, что он выполняет большую роль в команде с точки зрения атакующих взаимодействий, но у нас есть Митай, который играет на этой позиции в сборной, поэтому он выйдет в старте. Погостнов и Жемалетдинов после длительного отсутствия тренировались в общей группе и в случае необходимости готовы выйти по ходу матча и принести пользу команде.

Неудобный ли соперник? Не задумывались над этим, есть разные дни и матчи, подготовка к ним. Этот матч — не исключение, наша команда нацелена двигаться дальше, побеждать и показывать хорошее качество игры», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».