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Галактионов высказался об отсутствии дисквалифицированного Тикнизяна в матче с «Крыльями»

Галактионов высказался об отсутствии дисквалифицированного Тикнизяна в матче с «Крыльями»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о выборе состава на матч 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 13:00 мск.

«Отсутствие Тикнизяна из‑за красной карточки? Понятно, что он выполняет большую роль в команде с точки зрения атакующих взаимодействий, но у нас есть Митай, который играет на этой позиции в сборной, поэтому он выйдет в старте. Погостнов и Жемалетдинов после длительного отсутствия тренировались в общей группе и в случае необходимости готовы выйти по ходу матча и принести пользу команде.

Неудобный ли соперник? Не задумывались над этим, есть разные дни и матчи, подготовка к ним. Этот матч — не исключение, наша команда нацелена двигаться дальше, побеждать и показывать хорошее качество игры», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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