Горшков: приход Николая Ларина — главный летний трансфер «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о бывшем директоре академии «Чертаново» Николае Ларине, который сотрудничает с самарским клубом.

«В команде появился важный человек, который знает, как должен правильно функционировать клуб. Как должны проходить все процессы. Николай Юрьевич очень хорошо разбирается в футболе. Каждый из нас в любой момент может прийти к нему за советом. Считаю, это главный летний трансфер «Крыльев». Команда приобрела уверенность, начала хорошо играть и поэтому сейчас идёт так высоко.

Николай Юрьевич каждому из нас дал дорогу в футбол, каждого довёл до главной команды. Причём он знает всех в академии с первого класса. Постоянно приходил на тренировки, отслеживал.

Произошедшее с ним сильно выбило из колеи? Очень сложно. Особенно ожидание, когда решение постоянно затягивалось, откладывалось. А когда вынесли приговор, был шок. Первые месяцы даже не осознавали толком, что случилось. Казалось, что его просто нет на играх, потому что у него дела, командировки. А на самом деле…» — приводит слова Горшкова Sport24.

В сентябре 2022 года Ларин был приговорён к трём годам колонии общего режима. Его обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). В конце мая Ларина освободили из-под стражи – Мосгорсуд принял апелляцию его защиты. Вместо трёх лет лишения свободы экс-директору «Чертаново» назначили условное наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.