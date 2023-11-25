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Гранат: в матче с «Динамо» небольшое предпочтение отдаю ЦСКА

Гранат: в матче с «Динамо» небольшое предпочтение отдаю ЦСКА
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча бело-голубых с ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 25 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги и начнётся в 17:30 мск.

«Небольшое предпочтение можно отдать ЦСКА только за счёт того, что они играют дома. Но в дерби не бывает фаворитов. Погодные условия сейчас не самые лучшие. Однако в обеих командах собраны мастеровитые футболисты. Думаю, мы увидим качественный футбол», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички столько же очков после аналогичного количества встреч.

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