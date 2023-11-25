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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил первое место в таблице АПЛ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил первое место в таблице АПЛ
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Сегодня, 25 ноября, прошёл матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступал Крис Кавана (Ланкашир). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1.

На 27-й минуте Алисон поторопился и выбил мяч на ногу Аке. Натан накрутил двоих соперников и сделал пас к штрафной, Холанд продвинулся вперёд и пробил в дальний угол. Во втором тайме, на 80-й минуте, Трент Александер-Арнольд с передачи Мохамеда Салаха сравнял счёт. Гол Александер-Арнольда так и остался последним в данной встрече, результат матча — ничья, 1:1.

После результата данного матча «Манчестер Сити» набрал 29 очков за 13 матчей и сохранил первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 28 очков и расположился на второй строчке.

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 27'     1:1 Александер-Арнольд – 80'    
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