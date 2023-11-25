Юношеская сборная Мали вышла в полуфинал чемпионата мира до 17 лет

Завершился матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Мали и Марокко. Команды играли на стадионе «Манахан Стэдиум» в Суракарте (Индонезия). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Номинальные хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Обе команды на протяжении долгого времени не могли отправить мяч в сетку ворот соперника. Так продолжалось до 81-й минуты, когда голом отметился нападающий малийцев Ибрахим Диарра. Футболисты Марокко не сумели отыграться до финального свистка. Матч так и завершился — победа африканской команды со счётом 1:0.

В полуфинале Мали сыграет с командой Франции. Ещё в одном матче за выход в финал соревнования сразятся аргентинцы и немцы. Напомним, юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.