Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юношеская сборная Мали вышла в полуфинал чемпионата мира до 17 лет

Юношеская сборная Мали вышла в полуфинал чемпионата мира до 17 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Мали и Марокко. Команды играли на стадионе «Манахан Стэдиум» в Суракарте (Индонезия). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Номинальные хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Обе команды на протяжении долгого времени не могли отправить мяч в сетку ворот соперника. Так продолжалось до 81-й минуты, когда голом отметился нападающий малийцев Ибрахим Диарра. Футболисты Марокко не сумели отыграться до финального свистка. Матч так и завершился — победа африканской команды со счётом 1:0.

В полуфинале Мали сыграет с командой Франции. Ещё в одном матче за выход в финал соревнования сразятся аргентинцы и немцы. Напомним, юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.

U17 ЧМ-2023 . 1/4 финала
25 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Мали U17
Окончен
1 : 0
Марокко U17
1:0 Diarra – 81'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android