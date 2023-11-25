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ЦСКА — «Динамо»: Заболотный вывел армейцев вперёд

ЦСКА — «Динамо»: Заболотный вывел армейцев вперёд
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В матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте Бителло убежал в контратаку и открыл счёт.

На 23-й минуте Милан Гаич сделал пас на Фёдора Чалова, который пяткой в касание откатил Аббосбеку Файзуллаеву, а он дальним ударом сравнял счёт.

На 40-й минуте Файзуллаев навесил в штрафную, где Антон Заболотный головой вывел армейцев вперёд.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 7'     1:1 Файзуллаев – 23'     2:1 Заболотный – 40'     2:2 Бителло – 55'    

В матче первого круга чемпионата России «Динамо» дома обыграло ЦСКА со счётом 2:1. В составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё и Фёдор Смолов (с пенальти). За ЦСКА забил Антон Заболотный.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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