«Ньюкасл» — «Челси»: Исак вывел хозяев вперёд

Сегодня, 25 ноября, проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ньюкасл» и «Челси». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 13-й минуте встречи Александер Исак открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд — 1:0.
После 12 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 20 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 16 очков и расположился на 10-й строчке.
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге победу со счётом 1:0 одержали «сороки». Во втором круге «Челси» и «Ньюкасл» сыграли вничью со счётом 1:1.
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