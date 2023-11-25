Изидор: я давно ждал забитого мяча. Хотелось бы забивать больше

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился эмоциями от первого за два месяца гола в составе петербужского клуба. Форвард отличился в игре 16-го тура с «Сочи» (3:0).

«Я давно ждал забитого мяча. Я упорно работаю каждый день на поле и за его пределами. Много времени после тренировок проводим с Тимощуком. Я очень много работаю. Мне хотелось бы забивать больше. Рад, что оказался сегодня в составе. Рад, что смог отличиться. Рассчитываю, что и впредь продолжу появляться на поле и забивать как можно больше.

Добавлю, что все партнёры ждали, когда я отличусь. Поэтому дополнительная порция удовольствия из-за этого», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Изидор перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива» в минувшее трансферное окно. За петербуржскую команду форвард отметился двумя голами в 11 матчах во всех турнирах.