Гвардиола — о матче с «Ливерпулем»: горжусь, что даже спустя 8 лет мы играем так хорошо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры 13-го тура английской Премьер-лиги, в которой его команда в родных стенах не смогла переиграть «Ливерпуль» (1:1).

«Отличное командное выступление. Я горжусь тем, что даже восемь лет спустя мы всё ещё играем хорошо. Мы показывали уровень в каждом аспекте – так и нужно играть с сильным соперником.

Нам немного не хватало последнего паса, но и соперник здорово оборонялся. Всего два удара в створ наших ворот в матче с «Ливерпулем» – это большой комплимент нашей работе.

Холанд забил хороший гол, в том эпизоде Аке действовал идеально. Ну а мастерство Эрлинга всем нам известно», – приводит слова Гвардиолы BBC.

После результата данного матча «Манчестер Сити» набрал 29 очков за 13 матчей и сохранил первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 28 очков и расположился на второй строчке.