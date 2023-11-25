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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Лещук принёс извинения команде после матча с ЦСКА

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Лещук принёс извинения команде после матча с ЦСКА
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что голкипер команды Игорь Лещук после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги извинился перед динамовцами.

«Игорь принёс извинения команде в раздевалке. Во втором тайме команде удалось перевернуть игру. У нас были ещё моменты. Счёт мог быть и крупнее. Три очка — поздравляем с волевой победой. Премиальные? Не комментируем. Это внутреннее дело команды», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на 23-й минуте после красивой комбинации ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ударил издали, а Лещук неудачно отбил удар, который привёл к пропущенному голу.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.

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