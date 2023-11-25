Член совдира «Динамо» Гафин ответил, рассматривали ли в клубе Файзуллаева

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, рассматривали ли в клубе игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Рассматривали ли Файзуллаева? И да, и нет. Дело в том, что у нас много футболистов находится на радаре. Файзуллаев тоже. Правда, что мы его рассматривали, его агенты предлагали. Но так бывает, что на момент рассмотрения его позиция была укомплектована. Но футболист он хороший.

Мы были близки ко многим футболистам, которые сейчас блещут в АПЛ, но по разным причинам они к нам тоже не перешли. Аббос в этом смысле не уникальный», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 25 ноября, «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 3:2. Файзуллаев отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.