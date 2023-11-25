И. Федотов: не понимаю, как судья в игре «Спартака» увидит штрафную и что он там назначит

Российский арбитр Игорь Федотов заявил, что не понимает, как судья в игре «Спартака» с «Балтикой» увидит штрафную из-за плохих погодных условий.

«Надо очищать было поле, красить линии штрафной другим цветом. Я не понимаю, как судья в матче «Спартака» увидит штрафную, линии и что он там назначит. Он уже под мяч несколько раз попал. Тут бы мяч рассмотреть, который якобы красный, а по факту почти весь белый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 25 ноября, проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.