Главный тренер ЦСКА Федотов: не хватает трансферов? Нам нужно это пережить

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3) ответил на вопрос о нехватке трансферов.

«У нас не хватает трансферов? Это показал не только этот матч. Нам нужно это пережить, переворачивать эту ситуацию. Игры прошлые показывали, что нам это под силу. Времени немного до следующей игры, но попробуем. «Динамо» надо отдать должное. В переходных фазах они сыграли здорово. Мы могли уйти на перерыв при лучшей разнице мячей», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.