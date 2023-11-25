Сослан Джанаев дебютировал за «Балтику» в матче со «Спартаком» в РПЛ

Сегодня, 25 ноября, проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт матча — 1:0 в пользу красно-белых.

36-летний голкипер Сослан Джанаев, ранее выступавший за красно-белых с 2008 по 2013 год, дебютировал в данной встрече в составе «Балтики». До этого матча в последний раз он выходил на поле в апреле этого года.

Напомним, 36-летний Джанаев пополнил состав калининградского клуба на правах свободного агента в конце августа, подписав однолетний контракт. Ранее футболист трижды становился серебряным призёром чемпионата России.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.