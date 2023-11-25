Начало второго тайма матча «Балтика» — «Спартак» отложили из-за уборки снега с поля

Сегодня, 25 ноября, проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт матча — 1:0 в пользу красно-белых.

Начало второго тайма данной встречи отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля. Команды при этом ждали начало второй половины игры прямо на поле. На данный момент игра возобновлена.

Фото: Скриншот с трансляции «Матч Премьер»

Напомним, ранее, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был также прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. В результате сотрудники стадиона вышли на несколько минут, чтобы очистить поле от снега.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.