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«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и вышел на первое место в АПЛ

«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и вышел на первое место в АПЛ
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Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступал Тим Робинсон. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Арсенал» сумел дожать соперника и вырвал важную победу с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственным голом в матче отметился полузащитник «канониров» Кай Хаверц. Он отправил мяч в ворота «Брентфорда» в самой концовке игры, на 89-й минуте.

После 13 туров АПЛ «Арсенал» набрал 30 очков и занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Брентфорд» заработал 16 очков и расположился на 11-й строчке.

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Хаверц – 89'    
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