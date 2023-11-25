Абаскаль — о снегопаде: если кто-то не знал, что такое футбол в России, то сегодня узнал

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) высказался о снегопаде.

«Сегодня могу сказать, что видел настоящий матч в России. Если кто-то не знал, что это такое, то сегодня однозначно узнали. Я горд за то, как ребята боролись, бились, сражались на каждом участке поля. Ребята работали, добились этой победы. Поздравляю, и идём дальше», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.