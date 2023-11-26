Радимов: пусть спартаковцы, рассказывавшие про поле в Воронеже, глянут матч с «Балтикой»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0), а также обратился к болельщикам красно-белых, которые утверждали, что плохое качество поля помешало их команде выиграть в матче с «Факелом» в 13-м туре (0:2).

«Мы не увидели красного мяча на поле? Этим футбол и прекрасен. Для «Спартака» эта победа значима, в таких условиях. Но пусть теперь те спартаковцы, которые рассказывают, что в Воронеже поле помешало им выиграть, посмотрят на эти условия и скажут, что помешало им точно не поле», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.