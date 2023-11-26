Семшов: если бы «Спартак» не обыграл «Балтику», то весна не спасла бы

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о победе «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0).

«Это была важная победа для «Спартака». Вопрос был в том, борется ли команда с лидерами или болтается в середине турнирной таблицы. Я имею в виду борьбу «Спартака» за первое–второе места. В позициях с третьего по седьмое место всё сложно, сегодня игру выиграл, а завтра проиграл, и всё смешалось. А если бы красно‑белые сегодня не выиграли, думаю, отрыв лидеров был бы большим и весна не спасла бы», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» поднялся на четвёртую строчку в таблице РПЛ. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч. Лидирует «Зенит» — у сине-бело-голубых 33 очка в 16 играх, а на втором месте «Краснодар» с 32 очками после 15 встреч.