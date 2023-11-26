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Агент Тюкавина: парень в форме, никто не сдувался, в России мало таких

Агент Тюкавина: парень в форме, никто не сдувался, в России мало таких
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Алексей Сафонов, являющийся агентом нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением об игре футболиста в минувшем матче Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

«Очень рад за Костю, доволен его игрой. Никогда в нём не сомневался. Девять матчей без голов — стечение обстоятельств. Теперь видно, что парень в форме. Никто не сдувался, нормально он играет. В России мало кто умеет так открываться за спину, как это делает Костя. У него глаза горят, это самое главное», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, в матче с ЦСКА Тюкавин на 74-й минуте забил победный гол своей команды.

В нынешнем сезоне в составе «Динамо» нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

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