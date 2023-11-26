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Защитник «Зенита» Круговой: надо выиграть три последних матча года — три финала

Защитник «Зенита» Круговой: надо выиграть три последних матча года — три финала
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).

«На мой взгляд, итоговый счет соответствует игре команды. Начали неважно, могли пропустить, но не пропустили. У «Сочи» было два удара по воротам – могли сыграть надежнее в начале. Потом более стабильно начали хорошо играть и создавать моменты. Заслуженно победили, – считает Круговой. Какой момент матча стал определяющим? Когда Изидор забил.

Матч с «Локомотивом»? Нужно приехать в Москву, выйти и выиграть, увозить три очка. Не важно, что было в первом круге, – это уже пройденный этап. Надо выиграть три последних матча года — три финала», — приводит слова Кругового «Спорт день за днём».

«Зенит» сыграет на выезде с «Локомотивом» 3 декабря.

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