«За Кая рады все». Артета — о победном голе Хаверца в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике лондонского клуба Кае Хаверце после минувшего матча АПЛ с «Брентфордом» (0:1), в котором футболист забил победный гол «канониров».

«Я не знаю никого, кто не был бы рад за него. Он этого полностью заслуживает. Кай потрясающий футболист. Он делал всё правильно на поле и выиграл для нас матч», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, немецкий полузащитник забил единственный мяч в ворота «Брентфорда» на 89-й минуте встречи.

После этой победы «Арсенал» с 30 очками возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги. На второй строчке расположился «Манчестер Сити», у которого в активе 29 очков. Замыкает тройку «Ливерпуль», набравший 28 баллов.