Артета: заслуженная победа над «Брентфордом». Мы на вершине таблицы, где и хотим быть

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды над «Брентфордом» (1:0) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

«Когда у тебя есть возможность обойти конкурентов, ею надо пользоваться. Мне было очень интересно, как сыграет команда, зная, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки.

Сегодня было очень холодно. К тому же в гостях у «Брентфорда» всегда тяжело играть. И мне понравилось, как в таких условиях команда билась, как мы играли, как сильно мы хотели победить. Мы заслужили победу!

Теперь мы на вершине таблицы. Здесь мы и хотим оставаться. Для меня это тоже особенный день: я провёл 200 матчей во главе «Арсенала». Хочу поблагодарить всех, кто помогает мне работать», – приводит слова Артеты BBC.

После 13 туров АПЛ «Арсенал» набрал 30 очков и занимает первое место в чемпионате. Подопечные Артеты опережают «Манчестер Сити» на одно очко, «Ливерпуль» — на два.