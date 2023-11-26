В РФС объяснили, почему игроки сборной Кубы покупали бутсы в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился информацией о ситуации, когда футболистам сборной Кубы пришлось покупать бутсы в «Спортмастере» перед товарищеской игрой с Россией на натуральном газоне поля в Волгограде.

«История про то, что у Кубы нет бутс, создана искусственно. Несмотря на то, что мы уведомляли Кубу о том, на каком газоне будет проходить матч, что это будет натуральное поле, коллеги недоучли эти моменты, оказались не совсем готовы. Они приехали, поняли, что их бутсы не годятся, пошли и купили. Ничего сенсационного в этом нет», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, 20 ноября российская сборная разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0.