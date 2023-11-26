«Оренбург» и «Ахмат» поделили очки в матче 16-го тура РПЛ

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

На 50-й минуте отличился нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. Ему ассистировал Кирилл Капленко. На 65-й минуте нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после 16 матчей. «Ахмат» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (33).