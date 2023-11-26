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Оренбург — Ахмат 1:1, результат матча 16-го тура РПЛ 26 ноября 2023 года

«Оренбург» и «Ахмат» поделили очки в матче 16-го тура РПЛ
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Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

На 50-й минуте отличился нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. Ему ассистировал Кирилл Капленко. На 65-й минуте нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после 16 матчей. «Ахмат» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (33).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Обухов – 50'     1:1 Агаларов – 65'    
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