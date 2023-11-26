«Ахмат» прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ, но не может выиграть со 2 сентября

Сегодня, 26 ноября, состоялась встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом». Команды сыграли вничью — 1:1. «Ахмат» прервал 5-матчевую серию поражений в чемпионате России по футболу, но не может выиграть со 2 сентября в этом турнире, т.е. на протяжении девяти игр. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Последний раз грозненцы набирали очки в домашней встрече с московским «Динамо» в 10-м туре РПЛ. Тогда команды сыграли вничью со счётом 1:1. Последнюю победу «Ахмат» одержал в 7-м туре, когда обыграл екатеринбургский «Урал» на выезде — 1:0.

В данный момент «Ахмат» находится на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ, заработав 13 очков после 16 проведённых матчей.