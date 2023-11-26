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Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси спустя 19 лет

Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси спустя 19 лет
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Беларуси, в котором встречались бобруйская «Белшина» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Спартак» в Бобруйске (Беларусь). «Динамо» одержало победу со счётом 4:0.

Благодаря победе минчане обеспечили себе чемпионский титул. Ранее «Динамо» становилось чемпионом Беларуси в 2004 году. Это восьмая победа клуба в чемпионатах страны.

В составе минчан отличились Александр Сачивко, Иван Бахар, Алексей Гаврилович, а также Даниил Зорин, выступающий в «Динамо» на правах аренды из московского «Спартака».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 66 очков за 27 матчей. «Белшина» находится на предпоследней, 14-й строчке, заработав три очка.

Беларусь - Высшая лига . 29-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Белшина
Бобруйск
Окончен
0 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Сачивко – 19'     0:2 Бахар – 48'     0:3 Гаврилович – 58'     0:4 Зорин – 70'    
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