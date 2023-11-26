«Зенит» отреагировал смеющимся эмодзи на поражение «Краснодара» в матче с «Уралом»

Сегодня, 26 ноября, состоялась встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». «Урал» одержал победу со счётом 3:1 и не позволил сопернику вернуться на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Зенит», возглавляющий РПЛ, отреагировал смеющимся эмодзи на результат этого матча.

В составе «Краснодара» сегодня отличился Джон Кордоба. В составе «Урала» забитые мячи на счету Эммерсона, Андрея Егорычева и Алексея Каштанова.

Напомним, санкт-петербургский клуб набрал 33 очка после 16 проведённых матчей. У краснодарцев на одно очко меньше после аналогичного количества встреч. В следующем туре сине-бело-голубые поедут в гости к московскому «Локомотиву», а «Краснодар» примет у себя дома «Оренбург».