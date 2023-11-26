«Рубин» — «Факел»: гол Безрукова вывел казанцев вперёд

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Факел». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 38-й минуте Руслан Безруков вывел «Рубин» вперёд.
После 15 туров РПЛ «Рубин» набрал 22 очка и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Факел» заработал 19 очков и расположился на десятой строчке в турнирной таблице.
В первом круге нынешнего сезона «Рубин» одержал победу в матче с «Факелом» со счётом 1:0. В той игре единственный гол казанской команды забил полузащитник Валентин Вада.
- 26 ноября 2023
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