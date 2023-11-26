Веденеев — о поражении «Краснодара»: сегодня не их день — чёрное воскресенье

Бывший игрок «Спартака» Сергей Веденеев заявил, что у «Краснодара» просто не их день.

«Было понятно, что «Зенит» потихонечку будет выходить вперёд. Просто никто не думал, что это так быстро произойдёт. Хотя бы вничью «Краснодар» должен был сыграть с «Уралом». Сегодня не день «Краснодара» — чёрное воскресенье. Мало того что у них несколько игроков просто плохо играли, так ещё лишились Сафонова и Тормены.

У «Краснодара» скамейка, где все замены ослабляющие. Вот такой провал. Будет интересно посмотреть, как они разберут эти ошибки и найдут ли быстро причины такой плохой игры. Бремя лидерства очень тяжёлое. Всегда трудно настраиваться на матч, когда ты лидируешь и когда ты идёшь на первом месте. Это закон жизненный. Легче всего играть, когда ты на шестом-седьмом месте и ничего не давит», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.