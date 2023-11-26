Экс-игрок «Краснодара» Таранов: «Зенит» теперь вряд ли упустит чемпионство

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов заявил, что «Зенит» теперь вряд ли упустит чемпионство.

«Наверное, какие-то выводы по чемпионату делать ещё рано. Даже после поражения «Краснодара». Но и «Зенит» такая команда, что вряд ли теперь упустит лидерство. «Краснодар» же упустил его сам. Чемпионат покажет, насколько поражение от «Урала» усложнит чемпионскую борьбу «Краснодару». Впереди трансферное окно, перерыв, сборы, отпуск. В гонке с «Зенитом» терять очки нельзя ни в коем случае», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.