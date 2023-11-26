Рахимов — о Даку: вчера уже он заболел, температура 38, ходил и разговаривал с трудом

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 16-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0) рассказал, почему игру пропускал форвард Мирлинд Даку.

«Когда выяснилось, что Даку не сможет сыграть? Вчера уже он заболел, температура 38, горло, ходил и разговаривал с трудом. Мы попытались его привести в норму за счёт медицинской терапии, но с утра температура сохранялась, и решили не рисковать. Нам пришлось поменять некоторые моменты в игре, потому что Даку – тот, кто может использовать пространство, сохранять мячи. Мы сделали акцент на смене направления атак, на инсайдные зоны, через фланговых игроков Чумича, Ваду. В первом тайме у нас это не получалось, но во втором тайме сделали поправки», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.