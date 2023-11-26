«Ювентус» — «Интер»: Лаутаро Мартинес сравнял счёт

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус и «Интер». Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме, на 27-й минуте, Душан Влахович с передачи Федерико Кьезы открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Вскоре, на 33-й минуте, Лаутаро Мартинес сравнял счёт — 1:1.

После 12 туров Серии А «Ювентус» набрал 29 очков и занимает второе место в таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате «Интер» заработал 31 очко и расположился на первой строчке.

В минувшем сезоне чемпионата команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 2:0. Во втором круге «старая синьора» также одержала победу, но со счётом 1:0.