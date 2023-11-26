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Вратарь «Балтики» Бориско избежал серьёзного повреждения в матче со «Спартаком»

Вратарь «Балтики» Бориско избежал серьёзного повреждения в матче со «Спартаком»
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Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско избежал серьёзного повреждения в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:2).

«По итогам медицинского обследования повреждение, полученное Максимом Бориско во втором тайме матча со «Спартаком», оказалось незначительным.

Ожидается, что наш вратарь вернётся в общую группу в самое ближайшее время», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, во втором тайме Бориско получил повреждение и его на 64-й минуте поменял Сослан Джанаев.

Ранее в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) травму внутренней боковой связки колена получил основной вратарь команды Евгений Латышонок, который сможет помочь балтийцам только после зимней паузы.

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