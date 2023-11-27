«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и упустил шанс выйти на первое место в Серии А

Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус и «Интер». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» со счётом 1:1.

В первом тайме, на 27-й минуте, Душан Влахович с передачи Федерико Кьезы открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Вскоре, на 33-й минуте, Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Во втором тайме обе команды пытались выйти вперёд, но безрезультатно.

После данного матча «Ювентус» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице Серии А, упустив возможность выйти на первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате «Интер» заработал 32 очка и остался на первой строчке.