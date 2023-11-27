Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и упустил шанс выйти на первое место в Серии А

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и упустил шанс выйти на первое место в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус и «Интер». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» со счётом 1:1.

В первом тайме, на 27-й минуте, Душан Влахович с передачи Федерико Кьезы открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Вскоре, на 33-й минуте, Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Во втором тайме обе команды пытались выйти вперёд, но безрезультатно.

После данного матча «Ювентус» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице Серии А, упустив возможность выйти на первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате «Интер» заработал 32 очка и остался на первой строчке.

Италия - Серия А . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Влахович – 27'     1:1 Мартинес – 33'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android