Россияне официально смогут посмотреть финал Кубка Франции в VK Видео

VK Видео и телеканал «Старт» покажут эксклюзивную трансляцию финала Кубка Франции. За трофей поборются ПСЖ и «Лион». Любители футбола смогут не только посмотреть матч из дома, но и собраться с друзьями, чтобы поболеть вместе, в московском фуд-молле «Три вокзала. Депо».

Матч состоится в субботу, 25 мая, на стадионе «Стад Пьер-Морой» в Лилле. Особенность матчу придаст вероятное участие в нём главной звезды ПСЖ Килиана Мбаппе, для которого эта игра станет последней в цветах клуба. Форвард объявил об уходе из команды, и финал для него — возможность завершить сезон на высокой ноте.

VK Видео и телеканал «Старт» будут эксклюзивно транслировать финал Кубка Франции как онлайн на платформе, так и офлайн — жители и гости столицы смогут посмотреть матч в фуд-молле «Депо. Три вокзала». В программе мероприятия предматчевое обсуждение с экспертами — спортивным комментатором Семёном Зигаевым и участником «Студии Союз» Артёмом Муратовым — и прямая трансляция матча на большом экране с живым комментированием происходящего. Посетителей ждут станции с активностями: интерактивные ворота, настольный футбол, карикатурист, который нарисует индивидуальную карточку болельщика. На площадке будут работать промоутеры, у которых можно получить флаер на бесплатный напиток. Праздничную атмосферу поддержат барабанщики и чирлидерши.

Финал Кубка Франции можно посмотреть в московском фуд-молле «Три вокзала. Депо» 25 мая в 22:00 по адресу: Новорязанская ул., 23, стр. 5. Прямая трансляция также будет доступна в это же время в VK Видео в сообществе телеканала «Старт».