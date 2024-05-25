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Орещук: всё в руках «Динамо», они не упустят своего шанса

Орещук: всё в руках «Динамо», они не упустят своего шанса
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о грядущем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 25 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё в руках бога и «Динамо». Думаю, они не упустят своего шанса. Несмотря на то что «Динамо» устраивает ничья, не думаю, что в этой встрече они будут играть вторым номером. Играя на ничью, получишь поражение.

В этом чемпионате я не помню, чтобы Личка играл вторым номером даже против «Зенита». Почему он будет играть вторым номером против «Краснодара»? Не думаю, что мы увидим много голов в этой встрече, но, уверен, матч будет зрелищный», – приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 16:30 мск.

За тур до завершения Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли динамовцев со счётом 3:1.

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