Симоне Индзаги подвёл итоги матча между «Интером» и «Ювентусом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результат матча с туринским «Ювентусом».

«Мы готовились именно к такому «Ювентусу» – знали, что соперник будет выжидать и защищаться очень глубоко. Сегодняшний матч был похож на прошлогодний – тогда мы проиграли, создав ещё больше моментов. Мы знаем, что «Ювентус» отлично обороняется, и мы провели сильную игру против команды, занимающей второе место в чемпионате», – приводит слова Индзаги DAZN.

Напомним, завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» со счётом 1:1. Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине.

После данного матча «Ювентус» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице Серии А, упустив возможность выйти на первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате «Интер» заработал 32 очка и остался на первой строчке.