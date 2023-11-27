Жозе Моуринью рассматривает возможность возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить национальную команду Бразилии, сообщает UOL.

По данным источника, Моуринью серьёзно раздумывает над возможностью возглавить сборную Бразилии. Его контрактное соглашение с «Ромой» рассчитано до 2024 года и на данный момент он не заинтересован в его продлении.

Моуринью делает ставку на то, что Бразилия может стать лучшим путем к прощанию с высшим футбольным дивизионом, прежде чем возглавить клуб из Ближнего Востока или США.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Бразилии должен стать Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал».

Напомним, Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В составе клуба он стал победителем Лиги конференций, а также добрался до финала Лиги Европы.

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