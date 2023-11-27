Пауло Дибала — о матче с «Удинезе»: мы довольны этой победой, это важные три очка

Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала высказался о победе над «Удинезе» в матче 13-го тура чемпионата Италии

«Мы довольны этой победой. Это важные три очка. Я стараюсь выкладываться для команды, отвечать тренеру и товарищам по команде. Взаимодействие с Лукаку? Я понимаю его игру, а он понимает мою. Думаю, это один из секретов. Мы много говорили с момента его приезда, чтобы найти идеальное взаимопонимание на поле, и я верю, что мы достигли этого.

Мой гол стал 4500-м для «Ромы» в серии А? Это делает меня счастливым. Я приехал сюда, чтобы попытаться вернуть всю ту любовь, которую проявили ко мне болельщики. Я хотел бы войти в историю, но с трофеем», — приводит слова Дибалы официальный сайт «Ромы».

После 13 туров «Рома» занимает пятое место в Серии А с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Интер» (32 очка).