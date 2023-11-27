Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик тен Хаг: три наших игрока нападения забили, и это то, что нам нужно

Эрик тен Хаг: три наших игрока нападения забили, и это то, что нам нужно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о голах нападающих в матче с «Эвертоном» (3:0) в 13-ом туре чемпионата Англии.

«Три наших игрока нападения забили, и это очень хорошо. Это то, что нам нужно, чтобы они шли и забивали, потому что это поможет нам как команде. И я сказал, что нам это нужно, чтобы войти в сезон, чтобы быть успешными, безусловно. Это придаст им уверенности, и мы должны взять это с собой в следующую игру.

Вы видели, какой Бруно отличный капитан. Он видел, чувствовал, оценивал, что его партнеру нужен этот гол. Также он был уверен в Рашфорде, что тот пробьет пенальти, потому что знает, что он очень хороший пенальтист. В команде это необходимо. Нам нужно такое лидерство, вы поддерживаете друг друга, прикрываете друг друга и даете друг другу уверенность, потому что вы знаете, что это нужно для успешного сезона», — приводит слова Тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 13 туров «дьяволы» занимают шестое место в АПЛ с 24 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (30 очков).

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 3'     0:2 Рашфорд – 56'     0:3 Марсьяль – 75'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android