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Гризманн вышел на второе место списка лучших бомбардиров «Атлетико»

Гризманн вышел на второе место списка лучших бомбардиров «Атлетико»
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Вчера, 26 ноября, мадридский «Атлетико» одолел дома «Мальорку» в матче 13-го тура чемпионата Испании – 1:0. Единственный мяч на счету нападающего Антуана Гризманна, который на 63-й минуте замкнул головой подачу Марио Эрмосо.

Этот гол стал 170-м для Антуана в составе «матрасников», благодаря чему он вышел на второе место списка лучших бомбардиров клуба, обойдя Адриана Эскудеро (1945 — 1958).

На первом месте находится бывший тренер сборной Испании Луис Арагонес (1964 — 1974) – 173 гола.

Гризманн на данный момент один из лучших бомбардиров Ла Лиги. На его счету девять голов в 13 матчах, что на два мяча меньше, чем у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

После 13 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 31 очко и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Мальорка» заработала девять очков и расположилась на 17-й строчке.

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