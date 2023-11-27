Рудаков: бесконечные переезды не помешали «Ростову» в прошлом сезоне

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, два последних сезона проведший в аренде в финской «Хонке», высказал мнение о долгих переездах «Ростова» в Российской Премьер-Лиге.

«Мы с Серёжей Песьяковым дружим, на связи. Бесконечные переезды? У Сергея сильный характер. Не тот человек, который будет жаловаться. Меня эти моменты тоже не смущают. Понятно, что приятного в этом мало, но парни же ездят и, несмотря на это, успешно провели прошлый сезон», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Рудаков — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита». В 2018 году российский вратарь присоединился к финскому ХИКу на правах аренды, с 2022-го играет за «Хонку». С «Ростовом» футболиста связывает контракт, заключённый им зимой 2020 года.