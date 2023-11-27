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Российский вратарь Рудаков рассказал, сколько денег задолжала ему финская «Хонка»

Российский вратарь Рудаков рассказал, сколько денег задолжала ему финская «Хонка»
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Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, два последних сезона проведший в аренде в финской «Хонке», рассказал, сколько задолжал клуб и как будет возвращать заработанные деньги.

«Официально последним рабочим днём в «Хонке» у нас была прошлая среда. После этого всех уволили из клуба. Задолженность по зарплате на этот момент составляла два месяца. Плюс подвисли бонусы за выход в еврокубки в прошлом сезоне. Местный профсоюз футболистов обещал нам помочь. Сейчас готовим документы. Думаю, какой-то процент нам вернут. Правда, непонятно когда», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Рудаков — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита». В 2018 году российский вратарь присоединился к финскому ХИКу на правах аренды, с 2022-го играет за «Хонку». С «Ростовом» футболиста связывает контракт, заключённый им зимой 2020 года.

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