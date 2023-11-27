Мор: победа «Урала» над «Краснодаром» не стала неожиданностью

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» в родных стенах уверенно переиграл «Краснодар» (3:1).

«Я бы не сказал, что победа «Урала» неожиданная. Да, у екатеринбуржцев была безвыигрышная серия, а «Краснодар» был лидером. Но если смотреть за динамикой, то было видно, что «Краснодар» немного сдаёт позиции. Тем более лидеры уезжали в сборные — много эмоций оставили. Сперцян, Кордоба летал, Черников и Кривцов. Плюс несчастный случай с Сафоновым и Торменой, когда их заменили.

До матча было ощущение, что «Краснодар» не победит. Единственное — счёт довольно крупный, а так я не скажу, что слишком неожиданный результат. Как будто бы «быки» в последнее время играют на пределе и выжимают всё из себя. Плюс с точки зрения психологии — «Зенит» крупно выиграл, вышел на первое место. Футболисты скажут, что на это внимания не обращают, но всё равно все смотрят.

Гол со стандарта и столкновение Сафонова и Тормены плохо повлияли на «Краснодар». Во втором тайме не было того, что им присуще, — полной концентрации и дисциплины. Кто‑то начал недобегать, начали ломаться линии, «Урал» этим воспользовался», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.