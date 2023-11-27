«Эвертон» набрал четыре очка в семи домашних матчах АПЛ. Это антирекорд клуба

Набрав четыре очка в семи домашних матчах текущего сезона, «Эвертон» установил антирекорд клуба. Никогда ранее «ириски» не набирали столько или меньше очков в первых семи домашних играх одного сезона.

В семи матчах на стадионе «Гудисон Парк» «ириски» добились одной победы (над «Борнмутом» 3:0) и сыграли вничью (с «Брайтоном» 1:1). Остальные пять матчей команда Шона Дайча проиграла, включая игру с «Манчестер Юнайтед» (0:3), которая прошла накануне, 26 ноября. Ранее «Эвертон» лишили 10 очков из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

После 13 туров «ириски» занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч в рамках внутреннего первенства «Эвертон» проведёт 2 декабря, когда пожалует в гости к «Ноттингем Форест». Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.