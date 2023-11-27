Агент Тормены: с Витором всё в порядке, его здоровью ничего не угрожает

Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал о самочувствии бразильца.

«Слава богу, всё обошлось и с Витором всё в порядке. Его здоровью ничего не угрожает», — приводит слова Норманда Sport24.

Напомним, Тормена столкнулся с вратарём «быков» Матвеем Сафоновым в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3). В нынешнем сезоне 27-летний Тормена провёл 10 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не записал на свой счёт результативных действий.

После поражения от «Урала» «Краснодар» опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Зенит». В матче 17-го тура внутреннего первенства команда Владимира Ивича сыграет с «Оренбургом» на домашней арене. Матч состоится 3 декабря и начнётся в 16:30 по московскому времени.