Семак рассказал о готовности некоторых футболистов к кубковому матчу с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности футболистов своей команды к первому матчу 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо».

«К тому составу, который готовился к предыдущему матчу, присоединились Слава Караваев и Дима Васильев. Посмотрим и проанализируем, насколько они готовы. Они начинают занятия, а дальше мы уже посмотрим по их состоянию, готовы ли они будут сыграть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в среду, 29 ноября. Начало игры — в 18:15 мск. Ответная встреча команд пройдёт в марте после зимней паузы.

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Отрыв от идущего вторым «Краснодара» — одно очко.