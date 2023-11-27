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Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: Кордоба подвёл команду своим поведением

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: Кордоба подвёл команду своим поведением
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о поведении нападающего «быков» Джона Кордобы после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3).

«Так, как поступил Кордоба, поступать нельзя. Он подвёл команду. Такое точно не красит лидера команды, такие жестикуляции не нужно показывать. Вероятная дисквалификация Кордобы — потеря для «Краснодара». Нужно ли штрафовать? Думаю, что в клубе предусмотрены какие-то штрафные санкции на случай подобных эпизодов. Тренер и руководство разберутся. Не знаю, что предшествовало такому поведению Кордобы, но это нехороший жест», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Кордоба продемонстрировал неприличный жест в адрес арбитра по завершении матча с «Уралом» (1:3).

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