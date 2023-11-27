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Созин: не верю, что Галактионов просто так будет ругаться матом. Это не срыв, а что-то ещё

Созин: не верю, что Галактионов просто так будет ругаться матом. Это не срыв, а что-то ещё
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о систематической критике судей в российском футболе.

«Давайте чуть-чуть отмотаем время назад и вспомним, когда глава РПЛ Александр Алаев открыто вступил в конфронтацию с судейским корпусом. Меня этот момент тогда удивил. Наверное, это была случайность, может, какое-то совпадение: Алаев – системный человек, всегда выдерживал «линию партии». Но то, что сейчас судей критикуют вообще все: от пресс-службы «Пари НН» до мата от главного тренера в прямом эфире на федеральном канале и президента клуба (это я про чуть подзабытое высказывание Григория Иванова), говорит о том, что те слова Алаева были вброшены не просто так. Это всё звенья одной цепи. Не верю, что Галактионов просто так будет в эфире ругаться матом. Это не срыв, это что-то ещё», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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